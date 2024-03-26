Κορυφώνεται σήμερα το μακροχρόνιο «θρίλερ» με την έκδοση του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange) στις ΗΠΑ - όπου διώκεται για μαζική διαρροή εγγράφων βάσει ενός νόμου του 1917 για κατασκοπεία - καθώς η βρετανική δικαιοσύνη θα ανακοινώσει σήμερα εάν θα παραχωρήσει στον Ασάνζ το δικαίωμα μιας τελευταίας προσφυγής ενάντια στην έκδοσή του, ,

Έπειτα από μια διήμερη ακροαματική διαδικασία τον Φεβρουάριο, δύο δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, η Βικτόρια Σαρπ και ο Τζέρεμι Τζόνσον, αναμένεται να ανακοινώσουν την απόφασή τους από τις 12.30 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την ατζέντα του δικαστηρίου που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Αναμένεται να αποφασίσουν εάν παραχωρούν ή όχι στον 52χρονο Αυστραλό το δικαίωμα να εφεσιβάλει την έκδοσή του προς τις ΗΠΑ, την οποία αποδέχθηκε η βρετανική κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2022.

Σε περίπτωση ήττας, ο Τζούλιαν Ασάνζ θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την ελπίδα να αναστείλει την έκδοσή του, σύμφωνα με τη σύζυγό του Στέλλα Ασάνζ.

Η αμερικανική δικαιοσύνη διώκει τον Τζούλιαν Ασάνζ επειδή δημοσίευσε από το 2010 περισσότερα από 700.000 απόρρητα έγγραφα για τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, ιδίως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης 175 ετών σε αυτήν την υπόθεση που έχει αναχθεί σε σύμβολο των απειλών σε βάρος της ελευθερίας του Τύπου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οικείοι του Τζούλιαν Ασάνζ, που κρατείται εδώ και πέντε χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς στο Λονδίνο, προειδοποιούν για την επιδείνωση της υγείας του.

Η υπεράσπισή του έχει επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να αυτοκτονήσει σε περίπτωση έκδοσης.

