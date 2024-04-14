Λογαριασμός
Βίντεο από την στιγμή που το Ισραήλ χτυπά «σημαντική τοποθεσία κατασκευής όπλων» της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι το χτύπημα έρχεται ως απάντηση σε περίπου 40 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ τη νύχτα

Ισράηλ

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βίντεο από την στιγμή που μαχητικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν μια σημαντική τοποθεσία κατασκευής όπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Nabi Chit, στο βορειοανατολικό Λίβανο.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι το χτύπημα έρχεται ως απάντηση σε περίπου 40 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ εν μέσω της επίθεσης του Ιράν τη νύχτα.

Δείτε το βίντεο

TAGS: βομβαρδισμοί Χεζμπολάχ Ισραήλ Λίβανος
