Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βίντεο από την στιγμή που μαχητικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν μια σημαντική τοποθεσία κατασκευής όπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Nabi Chit, στο βορειοανατολικό Λίβανο.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι το χτύπημα έρχεται ως απάντηση σε περίπου 40 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ εν μέσω της επίθεσης του Ιράν τη νύχτα.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

