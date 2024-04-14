Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί προειδοποίησε σήμερα ότι η αντίδραση της χώρας του θα είναι "πιο ισχυρή" σε περίπτωση που υπάρξει «απρόσεκτη συμπεριφορά» από το Ισραήλ, μετά την πρωτόγνωρη ιρανική επίθεση που έλαβε χώρα τη χθεσινή νύχτα.

«Η τιμωρία του επιτιθέμενου πραγματοποιήθηκε», δήλωσε εκφράζοντας ικανοποίηση ο Ραϊσί σύμφωνα με ανακοίνωση, και πρόσθεσε ότι «εάν το σιωνιστικό καθεστώς ή οι υποστηρικτές του επιδείξουν απρόσεκτη συμπεριφορά, θα λάβουν αποφασιστική και πολύ πιο ισχυρή απάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

