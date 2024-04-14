BBC: Τα δύο σενάρια σε περίπτωση απάντησης του Ισραήλ στην ιρανική επίθεση

Τον τρόπο που θα μπορούσε το Ισραήλ να απαντήσει στην ιρανική επίθεση απασχολεί τον πλανήτη που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή, με τον αναλυτή του BBC, Frank Gardner, να δίνει ένα πιθανό πλάνο τονίζοντας ότι «η επόμενη ημέρα θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη από όσα ζήσαμε τις τελευταίες ώρες».

«Το Ισραήλ υποσχέθηκε "σημαντική απάντηση" στην ολονύκτια πυραυλική επίθεση του Ιράν. Αλλά ποια μορφή θα πάρει αυτή; Ο στρατός του Ισραήλ και το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο συζητούν ακριβώς αυτό», σημειώνει.

Οι πιο πιθανοί στόχοι θα είναι οι ιρανικές βάσεις που εκτόξευσαν αυτούς τους πυραύλους, εξηγεί ο ίδιος. Το Ισραήλ ωστόσο, θα μπορούσε σύμφωνα με τον Frank Gardner, να αποφασίσει να προχωρήσει παραπέρα και να χτυπήσει μεγάλες ιρανικές στρατιωτικές βάσεις και εκπαιδευτικά κέντρα του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες καθώς και υλικές ζημιές.

«Το Ιράν τότε, αναμφίβολα, θα απαντούσε και πάλι, όπως έχει ορκιστεί να κάνει» τονίζει, συμπληρώνοντας πως «βρισκόμαστε τώρα στο "μεσαίο σκαλοπάτι", όπως λέγεται, μιας πολύ επικίνδυνης κλιμάκωσης».

