Το ΝΑΤΟ «καταδικάζει την κλιμάκωση από το Ιράν», το οποίο πραγματοποίησε μια πρωτόγνωρη επίθεση χθες, Σάββατο, κατά του Ισραήλ και «καλεί σε αυτοσυγκράτηση» ώστε «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να μην γίνει ανεξέλεγκτη», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Καταδικάζουμε την κλιμάκωση από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης. Είναι βασικό η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να μην γίνει ανεξέλεγκτη», δήλωσε η εκπρόσωπος Φάραχ Νταχλάλα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

