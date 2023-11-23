Βίαιες διαδηλώσεις στο Δουβλίνο μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 5 ατόμων

Βίαιες διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Δουβλίνο μετά από τον τραυματισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σε επίθεση με μαχαίρι.

Πλήθος που φώναζε συνθήματα κατά των μεταναστών συγκρούστηκε με αστυνομικούς λίγες ώρες αφότου άνδρας μαχαίρωσε δύο ενήλικες και τρία μικρά παιδιά έξω από σχολείο.

Το ένα από τα παιδιά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πλήθος που φώναζε συνθήματα κατά των μεταναστών έβαλε φωτιά σε περιπολικό και επιτέθηκε σε πολλούς αστυνομικούς το βράδυ της Πέμπτης.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος επίσης χρειάστηκε να νοσηλευτεί έχοντας τραυματιστεί.

Τμήματα του πλήθους συγκρούστηκαν με την αστυνομία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί αστυνομικοί. Οι αρχές διέκοψαν τα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ σε περιοχές του Δουβλίνου και ζήτησαν ηρεμία.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει επισήμως τα στοιχεία του στη δημοσιότητα, αλλά άτομα από το πλήθος που συγκεντρώθηκαν στο σημείο της επίθεσης κοντά στην πλατεία Parnell στη βόρεια πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, δήλωσαν ότι ήταν αλλοδαπός.

Η εφημερίδα Irish Times ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη και φέρει τραύματα που πιστεύεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε νεαρά άτομα και ότι περαστικοί επενέβησαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνες αναφέροντας ότι δεν αναζητά κάποιο άλλο άτομο αυτή τη στιγμή.

Το κίνητρο της επίθεσης, που σημειώθηκε κοντά σε σχολείο, δεν έχει αποσαφηνιστεί, πρόσθεσε η Irish Times.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE, η αστυνομία δεν θεωρεί το συμβάν τρομοκρατικού χαρακτήρα.

Major cordon in Dublin City Centre after serious incident.



Large number of Gardaí in the area.@VirginMediaNews pic.twitter.com/NGeAJvHiWW — Richard Chambers (@newschambers) November 23, 2023

Ireland Dublin :A major incident involving a stabbing of number of people including children has and occurred outside a primary school in city centre. Video ©️john R pic.twitter.com/xZnr9iNPVa — John Rooney (@J1Rooney) November 23, 2023

