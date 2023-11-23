Μεσανατολικό: Αναφορές για τουλάχιστον 27 νεκρούς σε σχολείο με εκτοπισμένους στην Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 93 τραυματίστηκαν από «ισραηλινό πλήγμα» σε σχολείο που διαχειρίζεται η UNRWA (το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) στην Τζαμπαλίγια, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο γιατρό – ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του – στο νοσοκομείο Αλ Άουντα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το AFP υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αναφορά, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Τις πληροφορίες για την συγκεκριμένη επίθεση στο σχολείο της Τζαμπαλίγια μετέδωσε λίγο νωρίτερα και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA), το οποίο αναφέρει πως είχαν βρει καταφύγιο εκεί εκατοντάδες εκτοπισμένοι.

Στην Τζαμπαλίγια βρίσκεται ο μεγαλύτερος προσφυγικός καταυλισμός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε 156 σχολεία και δομές για να γλιτώσουν από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς του Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

