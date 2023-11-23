Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε χθες από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Ισραήλ να ενεργήσει για «να ηρεμήσει το βόρειο μέτωπο» στον πόλεμο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης τετραήμερης εκεχειρίας, σύμφωνα με τις ειδήσεις του ισραηλινού δικτύου Channel 13.



Επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δυο ανδρών, το δίκτυο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου δεν έδωσε καμία υπόσχεση για το θέμα.



Το θέμα μπορεί να τεθεί κατά την αποψινή συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, που συγκαλείται αυτή την ώρα στο Ισραήλ.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ενέτεινε σήμερα Πέμπτη τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, όπου έχασε επτά μαχητές της, μεταξύ των οποίων και μέλη της μονάδας ειδικών δυνάμεων, από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες σε επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ αναφέρει το Anadolu.

Πηγή: skai.gr

