Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Δουβλίνου: 5 τραυματίες - Ανάμεσά τους 3 παιδιά - Δείτε βίντεο

Ένα κορίτσι και μία γυναίκα έχουν τραυματιστεί σοβαρά σύμφωνα με την αστυνομία - Η εφημερίδα Irish Times αναφέρει ότι ο βασικός ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη

UPDATE: 18:01
Dublin

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά, νοσηλεύονται μετά από μια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Ένα κορίτσι έχει τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση και τα άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται με λιγότερο σοβαρά τραύματα, ανέφερε η αστυνομία. Μια ενήλικη γυναίκα νοσηλεύεται επίσης με σοβαρούς τραυματισμούς και ένας ενήλικος άνδρας έχει υποστεί λιγότερο σοβαρά τραύματα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η εφημερίδα Irish Times ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη και φέρει τραύματα που πιστεύεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε νεαρά άτομα και ότι περαστικοί επενέβησαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνες αναφέροντας ότι δεν αναζητά κάποιο άλλο άτομο αυτή τη στιγμή.

Το κίνητρο της επίθεσης, που σημειώθηκε κοντά σε σχολείο, δεν έχει αποσαφηνιστεί, πρόσθεσε η Irish Times.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE, η αστυνομία δεν θεωρεί το συμβάν τρομοκρατικού χαρακτήρα.

