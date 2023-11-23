Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά, νοσηλεύονται μετά από μια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Ένα κορίτσι έχει τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση και τα άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται με λιγότερο σοβαρά τραύματα, ανέφερε η αστυνομία. Μια ενήλικη γυναίκα νοσηλεύεται επίσης με σοβαρούς τραυματισμούς και ένας ενήλικος άνδρας έχει υποστεί λιγότερο σοβαρά τραύματα, πρόσθεσε η αστυνομία.

🚨Breaking News🚨



In Central Dublin at least three children aged around 5 & a woman have been stabbed. pic.twitter.com/dpPNYO4qwW — David Atherton (@DaveAtherton20) November 23, 2023

At least three children have been injured in what is described as a suspected stabbing incident near a school in central Dublin. pic.twitter.com/DbekEYIIoF — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 23, 2023

Η εφημερίδα Irish Times ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη και φέρει τραύματα που πιστεύεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε νεαρά άτομα και ότι περαστικοί επενέβησαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνες αναφέροντας ότι δεν αναζητά κάποιο άλλο άτομο αυτή τη στιγμή.

Το κίνητρο της επίθεσης, που σημειώθηκε κοντά σε σχολείο, δεν έχει αποσαφηνιστεί, πρόσθεσε η Irish Times.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE, η αστυνομία δεν θεωρεί το συμβάν τρομοκρατικού χαρακτήρα.

Major cordon in Dublin City Centre after serious incident.



Large number of Gardaí in the area.@VirginMediaNews pic.twitter.com/NGeAJvHiWW — Richard Chambers (@newschambers) November 23, 2023

Ireland Dublin :A major incident involving a stabbing of number of people including children has and occurred outside a primary school in city centre. Video ©️john R pic.twitter.com/xZnr9iNPVa — John Rooney (@J1Rooney) November 23, 2023

Πηγή: skai.gr

