Λιβύη: Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ ζητεί μια συνάντηση για τις εκλογές

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη ζήτησε σήμερα από τους κύριους παράγοντες της εξουσίας στη χώρα να ορίσουν αντιπροσώπους για μια συνάντηση που αποσκοπεί στην επίτευξη μιας διευθέτησης για τις εκλογές, στο πλαίσιο μιας εμφανούς νέας προτροπής για τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.

Οι προσπάθειες για να συμφωνήσουν οι αντίπαλες φατρίες στη Λιβύη να διοργανώσουν εκλογές είναι το κύριο θέμα της διπλωματίας για χρόνια, ωστόσο έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος προς τον σκοπό αυτό μετά την κατάπαυση του πυρός το 2020 που σταμάτησε τις μεγάλες συγκρούσεις στην πλειονότητά τους.

Ο απεσταλμένος Αμπντουλάγι Μπατίλι δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι κύριες ομάδες θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο για τη διεξαγωγή εκλογών, λέγοντας ότι θα πρέπει να ορίσουν ποια θέματα πρέπει να επιλυθούν ώστε να αρχίσει η εκλογική διαδικασία.

Ανάμεσα στους εν δυνάμει συμμετέχοντες είναι η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, το Προεδρικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους –όλα έχουν την έδρα τους στην Τρίπολη– όπως και η Βουλή των Αντιπροσώπων και ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός που εδρεύουν στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη.

Η τελευταία μεγάλη προσπάθεια πίεσης για διεξαγωγή εκλογών, τον Δεκέμβριο του 2021, κατέρρευσε την τελευταία στιγμή λόγω διαφωνιών για τους κανόνες. Οι τελευταίες εκλογές που διεξήχθησαν στη Λιβύη ήταν το 2014.

Ένα μείζον εμπόδιο τώρα είναι η διαφωνία ανάμεσα στις φατρίες της Λιβύης για το εάν μια νέα κυβέρνηση πρέπει να εγκατασταθεί για να επιβλέπει τη διαδικασία. Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει αρνηθεί να παραιτηθεί παρά μόνο μετά τις εκλογές.

Ενώ όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί παράγοντες στη χώρα έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη διεξαγωγή εκλογών, πολλοί Λίβυοι έχουν εκφράσει τον σκεπτικισμό τους ως προς την πραγματική βούληση για μια ψηφοφορία που θα μπορούσε να αποκλείσει τους περισσότερους μεταξύ αυτών από τις θέσεις εξουσίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση υποστηρίζοντας την κίνηση αυτή ως μια ευκαιρία να "τεθεί η Λιβύη στον δρόμο της μακροπρόθεσμης σταθερότητας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

