Στις ΗΠΑ καταγράφηκε απότομη αύξηση του αριθμού των στειρώσεων ως μεθόδου αντισύλληψης αφότου η συνταγματική εγγύηση του δικαιώματος στην άμβλωση αναιρέθηκε, πριν από δυο χρόνια, υπέδειξε μελέτη που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή.

Αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, τη σύνθεση του οποίου μετέβαλε δραστικά ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναίρεσε την συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην εθελοντική διακοπή της κύησης το 2022, περίπου είκοσι πολιτείες είτε απαγόρευσαν εντελώς ή επέβαλαν δρακόντειους περιορισμούς στην πρόσβαση σε επεμβάσεις αυτής της φύσης.

Το ζήτημα της άμβλωσης έχει μετατραπεί άλλωστε σε κεντρική θεματική της προεκλογικής εκστρατείας στη χώρα, ενόψει της αναμέτρησης της 5ης Νοεμβρίου ανάμεσα στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Δημοκρατικό απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η μελέτη που δημοσιοποιήθηκε χθες στον ιστότοπο JAMA Health Forum υποδεικνύει ότι ο δείκτης των στειρώσεων αυξανόταν ήδη τα χρόνια πριν από την ιστορική απόφαση του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου, με 2,8 επεμβάσεις ανά 100.000 γυναίκες μηνιαίως και 1 ανά 100.000 άνδρες.

Όμως η απόφαση πυροδότησε θεαματική άνοδό του, με 58 επεμβάσεις στείρωσης ανά 100.000 γυναίκες τον μήνα και 27 ανά 100.000 άνδρες, τονίζει η μελέτη, που είναι επικεντρωμένη στο ηλικιακό φάσμα 18-30 ετών.

Μετά το αρχικό σοκ της ανατροπής της νομικής κατάστασης, ο αριθμός των αγγειεκτομών στις τάξεις των ανδρών σταδιακά επανήλθε στην πρότερη τάση, όμως οι σαλπιγγικές απολινώσεις στις τάξεις των γυναικών παρέμειναν πολύ περισσότερες απ’ ό,τι πριν από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπογραμμίζεται ακόμη.

Αυτή η αξιοσημείωτη διαφορά «πιθανόν αντανακλά το γεγονός ότι οι νέες αναλαμβάνουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων την ευθύνη για την αποτροπή της εγκυμοσύνης», σημείωσε η βασική συντάκτρια της έρευνας, η Τζάκλιν Έλισον του πανεπιστημίου του Πίτσμπεργκ.

Και «υφίστανται δυσανάλογα περισσότερο τις συνέπειες, υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές, των απαγορεύσεων της άμβλωσης», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι επεμβάσεις στείρωσης, ή αλλιώς μόνιμης αντισύλληψης, είναι περιπλοκότερες και δυο ως έξι φορές ακριβότερες για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες, σημειώνεται ακόμη στη μελέτη.

Επιπλέον, για την αντιστροφή της στείρωσης απαιτούνται πολύ πιο περίπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως η πλειοψηφία των Αμερικανών εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα για το ρεπουμπλικανικό κόμμα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

