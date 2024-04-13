Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισημερινού απέρριψε χθες Παρασκευή αίτημα του πρώην αντιπροέδρου Χόρχε Γκλας να αποφυλακιστεί —παρότι αναγνώρισε πως ήταν «παράνομη» και «αυθαίρετη» η σύλληψή του στην έφοδο της αστυνομίας στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο— επικαλούμενο πρότερες καταδίκες του.

Ο Χόρχε Γκλας ζητούσε την απελευθέρωσή του στο πλαίσιο διαδικασίας habeas corpus, που επιτρέπει την αμφισβήτηση κράτησης, ή φυλάκισης, που θεωρείται παράνομη ή/και αυθαίρετη.

Η εισβολή την περασμένη Παρασκευή (5η Απριλίου) στη μεξικανική πρεσβεία για τη σύλληψη του κ. Γκλας —σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, εντός των ορίων έρευνας σε βάρος του για διαφθορά— πυροδότησε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Μεξικού/Ισημερινού και διεθνή κατακραυγή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Ανώτατο Δικαστήριο (Corte Nacional de Justicia, CNJ) αναγνώρισε τον παράνομο και αυθαίρετο χαρακτήρα της σύλληψης του πολιτικού, που είχε προσφύγει τη 17η Δεκεμβρίου στην πρεσβεία του Μεξικού.

Έλαβε ιδίως υπόψη το ότι δεν είχε εκδοθεί ένταλμα ερεύνης προτού εξαπολυθεί η έφοδος της αστυνομίας στην διπλωματική αντιπροσωπεία.

Περίπου πενήντα υποστηρικτές του πρώην αντιπροέδρου, που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή όπου βρίσκεται το CNJ, πανηγύρισαν αυτή τη διάσταση της απόφασης.

Ο κ. Γκλας, 54 ετών, που ήδη εξέτισε δυο ποινές κάθειρξης για υποθέσεις διαφθοράς κι είναι αντιμέτωπος με τρίτη δίκη —ο ίδιος χαρακτηρίζει τις διώξεις σε βάρος του πολιτικές, κάτι που απορρίπτουν οι εισαγγελικές αρχές—, διακομίστηκε σε νοσοκομείο τη Δευτέρα, καθώς, σύμφωνα με τη SNAI, την υπηρεσία φυλακών, παρουσίασε «πιθανή» αδιαθεσία αφού αρνήθηκε να τραφεί. Μετήχθη πίσω στη φυλακή την Τρίτη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρώην πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα (2007-2017) ανέφερε μέσω X πως ο λόγος που ο Χόρχε Γκλας διακομίστηκε σε νοσοκομείο ήταν «απόπειρα αυτοκτονίας», προσθέτοντας πως αφότου συνελήφθη «κάνει απεργία πείνας». Η συνήγορος του πρώην αντιπροέδρου Σόνια Βέρα επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η συνήγορος, ο πρώην αντιπρόεδρος κατήγγειλε πως αστυνομικοί τον ξυλοκόπησαν όταν τον συνέλαβαν.

Η αστυνομία αρνήθηκε πως ξυλοκόπησε ή βασάνισε τον κ. Γκλας, αλλά αναγνώρισε ότι χρησιμοποιήθηκε βία, διότι προβλήθηκε, κατ’ αυτήν, αντίσταση.

Το Μεξικό ανακοίνωσε πρόσφατα πως χορηγεί πολιτικό άσυλο στον κ. Γκλας, κίνηση που χαρακτήρισε «παράνομη» ο Ισημερινός διότι εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του και θεωρείτο ύποπτος φυγής.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Γκλας καταδικάστηκε το 2017 να εκτίσει έξι χρόνια κάθειρξης στο πλαίσιο υπόθεσης διαφθοράς που εγγραφόταν στο σκάνδαλο της γιγαντιαίας βραζιλιάνικης κατασκευαστικής εταιρείας Οντεμπρέχτ. Αφέθηκε ελεύθερος το 2022, κατόπιν προσφυγής του στη δικαιοσύνη. Είχε επίσης καταδικαστεί το 2020 να εκτίσει οκτώ χρόνια κάθειρξης για άλλη υπόθεση διαφθοράς. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τρίτη υπόθεση διαφθοράς, που αφορά κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων προοριζόμενων για την ανοικοδόμηση παραθαλάσσιων πόλεων στην επαρχία Μαναβί, έπειτα από καταστροφικό σεισμό το 2016. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο πρώην πρόεδρος Κορέα κάνουν λόγο για διώξεις με σκοπό την πολιτική εξόντωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

