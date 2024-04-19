Βέτο των ΗΠΑ στην πλήρη ένταξη του κράτους της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ άσκησαν το βέτο που διαθέτουν κατά την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ένταξη της Παλαιστίνης ως κράτους-πλήρους μέλους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενδεχόμενο που απορρίπτει με σφοδρότητα η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Σχέδιο απόφασης —καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στο ΣΑ από την Αλγερία— που «συνιστούσε» στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει «το κράτος της Παλαιστίνης να ενταχθεί ως κράτος-πλήρες μέλος του ΟΗΕ», δεν προχώρησε, καθώς παρότι έλαβε 12 ψήφους και υπήρξαν δύο αποχές, η αρνητική ψήφος, αυτή της Ουάσιγκτον, ήταν καθοριστική.

Η εξέλιξη θεωρείτο εξαρχής δεδομένη από παρατηρητές.

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άδικο, ανήθικο και αδικαιολόγητο» το βέτο των ΗΠΑ

Η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε το βέτο που άσκησαν οι ΗΠΑ στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνιστούσε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ένταξη της Παλαιστίνης ως κράτους-πλήρους μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο βλέπει να αντανακλάται η «επιθετική πολιτική» της Ουάσιγκτον που ωθεί τη Μέση Ανατολή «στο χείλος της αβύσσου».

«Αυτή η επιθετική αμερικανική πολιτική έναντι της Παλαιστίνης, του λαού της και των νομίμων δικαιωμάτων του αποτελεί κατάφωρη επίθεση στο διεθνές δίκαιο και ενθάρρυνση της συνέχισης του γενοκτονικού πολέμου κατά του λαού μας (...) Ωθεί ακόμη περισσότερο την περιοχή στο χείλος της αβύσσου», ανέφερε το γραφείο του κ. Αμπάς στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Το αμερικανικό βέτο «αποκαλύπτει τις αντιφάσεις της αμερικανικής πολιτικής, που παριστάνει από τη μια πως υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, αλλά από την άλλη εμποδίζει την εφαρμογή αυτής της λύσης» στον ΟΗΕ, προσέθεσε, ευχαριστώντας τα δώδεκα κράτη που τάχθηκαν υπέρ της εισδοχής της Παλαιστίνης στον οργανισμό ως κράτους-πλήρους μέλους.

«Ο κόσμος ενωμένος υποστηρίζει τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ειρήνης που αντιπροσωπεύει η παλαιστινιακή υπόθεση», έκρινε ακόμη η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής, που έχει έδρα τη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στο ΣΑ από την Αλγερία και «συνιστούσε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ένταξη της Παλαιστίνης ως κράτους πλήρους μέλους στον ΟΗΕ» έλαβε 12 ψήφους, 2 κράτη-μέλη απείχαν και ένα ψήφισε κατά· όμως αυτή η τελευταία ψήφος ήταν η καθοριστική.

Το βέτο που άσκησαν οι ΗΠΑ είναι «άδικο, ανήθικο και αδικαιολόγητο», έκρινε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Χαμάς καταδικάζει το βέτο των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και στην καρδιά πολέμου με το Ισραήλ, καταδίκασε σθεναρά τη θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που αποφάσισε να εμποδίσει την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης ασκώντας το δικαίωμα βέτο που διαθέτει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε σήμερα.

«Η Χαμάς καταδικάζει το αμερικανικό βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» για να εμποδιστεί η έγκριση «σχεδίου απόφασης με το οποίο η Παλαιστίνη θα γινόταν κράτος-πλήρες μέλος του ΟΗΕ, και διαβεβαιώνει τον κόσμο ότι ο λαός μας θα συνεχίσει τον αγώνα ως την εγκαθίδρυση (...) ανεξάρτητου και απόλυτα κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ», τόνισε το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης, γνωστότερο με το ακρώνυμο Χαμάς, στην ανακοίνωση στα αραβικά.

Ισραήλ: «Η τρομοκρατία δεν θα επιβραβευτεί»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επαίνεσε το βέτο που άσκησαν οι ΗΠΑ στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνιστούσε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ένταξη της Παλαιστίνης ως κράτους πλήρους μέλους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

«Η επονείδιστη πρόταση απορρίφθηκε. Η τρομοκρατία δεν θα επιβραβευτεί», σχολίασε ο Ισραέλ Κατς.

Η Αίγυπτος εκφράζει τη λύπη της για το ότι μετά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Παλαιστίνη δεν θα γίνει κράτος-πλήρες μέλος του ΟΗΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου εξέφρασε τη βαθιά λύπη του διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπόρεσε να προωθήσει την ένταξη της Παλαιστίνης ως κράτους-πλήρους μέλους στον ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο στο σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από την Αλγερία εξ ονόματος της ομάδας των αραβικών χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

