Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά τις συλλήψεις για κατασκοπεία-Κλήθηκε ο Ρώσος πρέσβης στο Βερολίνο

Για «κατάφωρη πρόκληση» κάνει λόγο η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, σχολιάζοντας το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα ο ρώσος πρέσβης Σεργκέι Νετσάγεφ εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας, μετά τη σύλληψη δύο Ρωσογερμανών με την υποψία της κατασκοπείας για λογαριασμό της Ρωσίας. «Μη φιλικές προς τη Ρωσία ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», προειδοποιεί η πρεσβεία στην ανακοίνωσή της.

«Στις 18 Απριλίου 2024, ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Γερμανία Σεργκέι Νετσάγιεφ εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου ενημερώθηκε για τη διαμαρτυρία σε σχέση με τη σύλληψη δύο Γερμανών πολιτών στο Μπαϊρόιτ (Βαυαρία), οι οποίοι φέρονται να έχουν επίσης ρωσική ιθαγένεια. Κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, συμμετοχή στην «τρομοκρατική οργάνωση Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» και προετοιμασία ενεργειών δολιοφθοράς κατά γερμανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων με στόχο την υπονόμευση των παραδόσεων όπλων της Γερμανίας στην Ουκρανία. Δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σχέδια των συλληφθέντων και τις πιθανές διασυνδέσεις τους με εκπροσώπους ρωσικών δομών. Θεωρούμε το αναφερόμενο διάβημα ως κατάφορη πρόκληση, με στόχο να τροφοδοτηθεί περαιτέρω η ήδη αχαλίνωτη "κατασκοπομανία" στη Γερμανία, να αυξηθεί το επίπεδο ρωσοφοβίας, να καταστραφούν περαιτέρω οι γερμανορωσικές σχέσεις και να δικαιολογηθεί η χωρίς όρια πορεία της κυβέρνησης προς την στρατιωτικοποίηση και τη διαρκή αποστολή στην Ουκρανία όπλων και στρατιωτικού υλικού», αναφέρει η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της, η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter).

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται ακόμη ότι η ρωσική πλευρά απορρίπτει τις «παράλογες και αδέξιες προσπάθειες να αποκαλυφθεί ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται σε υποτιθέμενα σχέδια επίθεσης» σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών βάσεων. «Τις θεωρούμε κακώς συγκαλυμμένες προσπάθειες να αποσπάσουν την προσοχή της γερμανικής κοινωνίας από το σκάνδαλο γύρω από τη διαρροή της συνομιλίας μεταξύ υψηλόβαθμων εκπροσώπων της Bundeswehr για πιθανές επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία», τονίζει η ρωσική πρεσβεία και καταλήγει: «Απαιτήσαμε από τους εκπροσώπους του υπουργείου Εξωτερικών να μας δώσουν άμεση προξενική πρόσβαση σε όσους συλληφθέντες είναι πράγματι ρώσοι πολίτες. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι οποιεσδήποτε μη φιλικές ενέργειες προς τη Ρωσία δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες».

Νωρίς το πρωί συνελήφθησαν οι Ντίτερ Σ. και Αλεξάντερ Γ. στο Μπαϊρόιτ της Βαυαρίας, με την υποψία ότι φωτογράφιζαν γερμανικές και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις επί γερμανικού εδάφους, σιδηροδρομικές γραμμές και κρίσιμες υποδομές, προκειμένου να σχεδιάσουν επιθέσεις με εκρηκτικά και να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με στρατιωτικό υλικό.

«Δεν μπορούμε ποτέ να δεχτούμε ότι τέτοιες δραστηριότητες κατασκοπίας πραγματοποιούνται στη Γερμανία», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ενώ η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ τόνισε ότι η Γερμανία «θα συνεχίσει να παρέχει ευρεία υποστήριξη στην Ουκρανία και δεν θα επιτρέψει να εκφοβιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

