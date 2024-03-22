Χωρίς ρεύμα έμειναν πολλές περιοχές της Ουκρανίας μετά τη μεγαλύτερη -από την αρχή της εισβολής το 2022- ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε σε νέα έκκληση του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι προς τους ξένους συμμάχους, να επιταχύνουν τη στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα του.

“Αυτή πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη επίθεση εναντίον του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας” δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Volodymyr Kudrytskyi, διευθύνων σύμβουλος του κρατικού διαχειριστή του δικτύου.

Η παροχή ρεύματος διακόπηκε προληπτικά σε αρκετές περιοχές ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση στα σημεία του δικτύου που δεν καταστράφηκαν, συμπλήρωσε ο Kudrytskyi.

Η αεράμυνα της Ουκρανίας κατάφερε να αναχαιτίσει πάνω από τους μισούς εκ των 88 ρωσικών πυραύλων καθώς και τα περισσότερα από τα 63 drones, δήλωσε ο Ζελένσκι στο κανάλι του στο Telegram.

Στόχος της Μόσχας είναι να θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας με τα ίδια μέσα όπως και πέρυσι, ανέφερε σε μέιλ του ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας German Galushchenko.

“Οι ρωσικοί πύραυλοι δεν αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις όπως τα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας προς τη χώρα μας. Τα drones Shahed δεν δείχνουν αναποφασιστικότητα όπως ορισμένοι πολιτικοί” τόνισε ο Ζελένσκι απευθυνόμενος προς τους συμμάχους της χώρας με στόχο να μην καθυστερήσουν με την παροχή βοήθειας, η οποία θα συμβάλλει στην προστασία των πολιτών.

This night, Russia launched over 60 "Shahed" drones and nearly 90 missiles of various types at Ukraine. The world sees the Russian terrorists' targets as clearly as possible: power plants and energy supply lines, a hydroelectric dam, ordinary residential buildings, and even a… pic.twitter.com/5dX2fAMMiE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2024



Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, έμεινε σχεδόν εντελώς χωρίς ρεύμα μετά τις 15 επιδρομές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Oleh Syniehubov. Σχεδόν 700.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σε αντίποινα αναφέρεται η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το νεότερο κύμα επιθέσεών του σε ουκρανικές υποδομές εντάσσεται στα αντίποινα που στόχο έχουν να τιμωρήσουν το Κίεβο για προηγούμενες επιδρομές του σε ρωσικό έδαφος.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έπληξε με επιτυχία μια σειρά από στόχους στο δίκτυο παροχής ενέργειας, σιδηροδρομικούς κόμβους και αποθήκες πυρομαχικών. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του χωριού Μίρνε στην ουκρανική περιοχή της Ζαπορίζια.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος στη γενική εισαγγελία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε το μεγαλύτερο φράγμα της Ουκρανίας, το DniproHES στη νότια Ζαπορίζια, οκτώ φορές κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

«Μόνο ο υδροηλεκτρικός σταθμός χτυπήθηκε οκτώ φορές», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Γιούρι Μπιελούσοφ, επικεφαλής του τμήματος πολέμου στη γενική εισαγγελία.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από τα μαζικά πλήγματα που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή αυξήθηκε σε 5, όπως ανέφεραν οι ουκρανικές αρχές.

