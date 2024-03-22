ΗΠΑ - δημοσκόπηση: Γάζα: Οι νέοι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν πολύ πιο επικριτικά το Ισραήλ

Η νεολαία στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει πολύ πιο επικριτικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει το Ισραήλ τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας από τον υπόλοιπο αμερικανικό πληθυσμό, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Pew Research Center που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Στο κομμάτι του δείγματος στο ηλικιακό φάσμα 18 ως 29 ετών, το 46% χαρακτηρίζει τον τρόπο που αντέδρασε το Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου απαράδεκτο, το 21% τον βρίσκει αντιθέτως αποδεκτό, ενώ το 32% δεν είναι βέβαιο.

Στο τμήμα του δείγματος στο ηλικιακό φάσμα άνω των 65 ετών, τα αποτελέσματα είναι χονδρικά τα αντίστροφα, 29% και 53% αντίστοιχα.

Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 12.693 ενηλίκων μεταξύ της 13ης και της 25ης Φεβρουαρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±1,5%.

Ο πόλεμος πυροδοτεί έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ: δίνει και παίρνει η σεναριολογία για τον δυνητικό αντίκτυπό του στην εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν για την επανεκλογή του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Το 40% του δείγματος στην έρευνα του Pew Research Center είπε πως δεν είναι σίγουρο αν ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει βρει τη σωστή ισορροπία στην αντίδρασή του σε αυτή την κρίση.

Μεταξύ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των Δημοκρατικών, το 29% θεωρεί πως ο πρόεδρος έχει βρει τη σωστή ισορροπία, ωστόσο το 34% θεωρεί πως παρέχει υπερβολική υποστήριξη στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος, 81 ετών, παρουσιάζει συχνά τον εαυτό του ως υποστηρικτή του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, κι υποστήριξε σθεναρά το δικαίωμά του να αντιδράσει στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ωστόσο, μολονότι ο Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους παρέχει σθεναρή στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στο Ισραήλ, επικρίνει ταυτόχρονα την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον αντίκτυπο του πολέμου στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως απειλείται γενικευμένος λιμός.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν αποτέλεσμα μέχρι τώρα να χάσουν τη ζωή τους 31.988 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σε ό,τι αφορά τον δυνητικό αντίκτυπο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, η προσοχή είναι σε μεγάλο βαθμό στραμμένη στο Μίσιγκαν, βόρεια πολιτεία-κλειδί με μεγάλο μουσουλμανικό και αραβικό πληθυσμό.

Το 21% των 414 αμερικανών μουσουλμάνων που ερωτήθηκαν από το Pew Research Center έκρινε πως η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου έγινε με αποδεκτό τρόπο, άποψη την οποία μοιράζεται μόλις το 5% του γενικού δείγματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.