Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ερευνά σήμερα το γραφείο του ευρωβουλευτή της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Μαξιμίλιαν Κρα στις Βρυξέλλες, μετά τη σύλληψη συνεργάτη του με την υποψία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, μετέδωσε η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η σχετική άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δόθηκε σήμερα το πρωί, κατόπιν αιτήματος των γερμανικών αρχών. Διευκρινίζεται πάντως ότι η έρευνα αφορά τον 43χρονο Γιαν Γκ. και όχι τον ευρωβουλευτή, ο οποίος ωστόσο εξετάζεται ως μάρτυρας στην υπόθεση. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία θεωρεί ότι ο ύποπτος κατασκόπευε Κινέζους αντιφρονούντες στη Γερμανία και ότι έδινε πληροφορίες από τους κύκλους του ευρωκοινοβουλίου στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Ο Γιαν Γκ. ήρθε στη Γερμανία από την Κίνα το 2002, σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης και έχει λάβει τη γερμανική υπηκοότητα. Το ARD μετέδωσε επίσης ότι πριν από μερικά χρόνια είχε προσφερθεί να εργαστεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος ως πληροφοριοδότης, αλλά απερρίφθη και παραπέμφθηκε στο τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας στη Σαξονία. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, εργάστηκε εκεί ως πληροφοριοδότης από το 2007 έως το 2018. Έναν χρόνο μετά προσελήφθη από τον Μαξιμίλιαν Κρα στο γραφείο του στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος ο ευρωβουλευτής πάντως βρίσκεται ταυτόχρονα στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών, οι οποίες διερευνούν στοιχεία περί χρηματισμού πολιτικών της AfD από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.