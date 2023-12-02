Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε σήμερα έκκληση προς τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) που διεξάγεται στο Ντουμπάι, να αγωνιστεί για μια ουσιαστική καινοτόμα συμφωνία για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη που περιλαμβάνει την εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων, λέγοντας ότι το κλίμα είναι πλέον «εκτός ελέγχου».

Ο 86χρονος πάπας είχε σχεδιάσει να παρακολουθήσει τη διάσκεψη, αλλά για λόγους υγείας αναγκάστηκε να παραμείνει στο Βατικανό.

Η πλήρης ομιλία του παραδόθηκε σε αντιπροσώπους του και ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, περιόρισε τη διάρκειά της ώστε να είναι εντός των τριών λεπτών που είναι το όριο για τις ομιλίες.

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να είμαι παρών μαζί σας, όπως το ήθελα πολύ. Ακόμα κι έτσι, είμαι μαζί σας, γιατί ο χρόνος είναι λίγος», είπε ο Φραγκίσκος στο μήνυμά του.

«Είμαι μαζί σας γιατί τώρα περισσότερο από ποτέ, το μέλλον όλων μας εξαρτάται από το παρόν που θα επιλέξουμε τώρα. Είμαι μαζί σας γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι προσβολή κατά του Θεού», είπε.

«Μακάρι αυτή η COP να αποδειχθεί ένα σημείο καμπής, επιδεικνύοντας μια σαφή και απτή πολιτική βούληση που μπορεί να οδηγήσει σε μια αποφασιστική επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης», είπε.

Για να επιτευχθεί αυτό, τόνισε, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε αποφασιστικά με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, «εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων» και αλλαγή ενός σπάταλου τρόπου ζωής.

Λέγοντας ότι «το χάσμα μεταξύ των λίγων πλουσίων και των πολλών φτωχών δεν ήταν ποτέ τόσο αβυσσαλέο», ο ποντίφικας ζήτησε τη διαγραφή του χρέους για τις φτωχές χώρες που είναι λιγότερο υπεύθυνες για τα αέρια του θερμοκηπίου αλλά υποφέρουν περισσότερο από τις προηγμένες χώρες.

Αυτό το ονόμασε αποπληρωμή «του οικολογικού χρέους» που τους οφείλουν επειδή υποφέρουν από κάτι που δεν προκάλεσαν.

«Μακάρι να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στην κραυγή της γης, να ακούσουμε την παράκληση των φτωχών, να είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στις ελπίδες των νέων και στα όνειρα των παιδιών! Έχουμε μια βαριά ευθύνη: να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τους αρνηθούν το μέλλον τους», είπε.

«Το κλίμα, ανεξέλεγκτο, μας φωνάζει να σταματήσουμε αυτή την ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Ας αναγνωρίσουμε για άλλη μια φορά τα όριά μας, με ταπεινότητα και θάρρος, ως το μοναδικό μονοπάτι για μια ζωή αυθεντικής εκπλήρωσης», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

