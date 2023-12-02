Δηλώσεις για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκία, λίγο πριν την επικείμενη επίσημη επίσκεψή του στην χώρα μας, στις 7 Δεκεμβρίου, έκανε σήμερα ο Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από τα ΗΑΕ.

«Η ελπίδα μας είναι να ξεκινήσει μια νέα εποχή. Οπως λέω πάντα: «Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους και να μειώσουμε τους εχθρούς» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Δεν είναι σωστό για δύο χώρες, που είναι τόσο κοντά σε απόσταση και τόσο αλληλένδετες στο παρελθόν τους, να εξακολουθούν να βαδίζουν με φωνές που τροφοδοτούν την εχθρότητα» είπε ο Ερντογάν.

Ωστόσο, τόνισε ότι θα «στην Αθήνα θα πάμε με προσέγγιση kazan kazan (win-win). Εκεί θα συζητήσουμε τόσο τις διμερείς μας σχέσεις όσο και τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις αντάξιες του πνεύματος της νέας εποχής»

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμα ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν να μας στρέψουν ο ένας εναντίον του άλλου».

« Ενώ δεν μας έδωσαν F-16 παρόλο που τα πληρώσαμε, εξακολουθούν να στέλνουν F-16 και πυρομαχικά στην Ελλάδα.

« Επισκεπτόμαστε τον γείτονα μας και καθόμαστε και συζητάμε. Αν δεν εμπλακούμε σε συμπεριφορές που θα έβλαπταν ο ένας τα συμφέροντα του άλλου, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε τον δρόμο μας ως έχει. Φυσικά, έχουμε διαφορές απόψεων και υπάρχουν βαθιά ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με τη μία. Ωστόσο, υπάρχουν και ζητήματα που μπορούμε να λύσουμε άμεσα και που θα διευρύνουν τη βάση για συνεργασία» δήλωσε.

«Εάν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή, να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και να αναπτύξουμε αυτές τις σχέσεις σε μια πλατφόρμα απαλλαγμένη από εξωτερικές επιρροές, είμαι σίγουρος ότι θα ωφεληθούμε. Η αντίληψή μας για την εξωτερική πολιτική δεν είναι «πάντα κερδίζω και η άλλη πλευρά χάνει» είπε.

Πηγή: skai.gr

