Σκηνές οργής στη Βουλή των Κοινοτήτων επί της διαδικασίας σε συζήτηση για Γάζα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με σπάνια οξύτητα και οργισμένες αντεγκλήσεις μεταξύ βουλευτών διεξήχθη καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος συζήτηση στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων επί πρότασης στήριξης εκεχειρίας στη Γάζα.

Οι πρωτοφανείς σκηνές, με κορύφωση την πρόσκαιρη αποχώρηση από την αίθουσα των βουλευτών του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος και του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP), δεν αφορούσε την ουσία της συζήτησης αλλά τη διαδικασία, με πέτρα του «σκανδάλου» τον προερχόμενο από το Εργατικό Κόμμα πρόεδρο του σώματος σερ Λίντσεϊ Χόιλ.

Η συζήτηση αφορούσε πρόταση του SNP να υποστηρίξει το νομοθετικό σώμα μία «άμεση εκεχειρία» στη Γάζα, σε αντίθεση με την επίσημη κυβερνητική θέση για μία «βιώσιμη εκεχειρία» με όρους.

Το SNP μπόρεσε να εξασφαλίσει συζήτηση και ψηφοφορία επί της πρότασής του στο πλαίσιο της λεγόμενης «ημέρας της αντιπολίτευσης», όταν η ατζέντα της συνεδρίασης της ολομέλειας ανατίθεται σε ένα αντιπολιτευόμενο κόμμα.

Το Εργατικό Κόμμα υπέβαλε τροπολογία επί της πρότασης ζητώντας μία «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία», θέση ελαφρώς διακριτή από την αρχική πρόταση του SNP. Στη συνέχεια, ωστόσο, τροπολογία υπέβαλε και η κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ προτείνοντας εκ νέου «παύση» πυρός με όρους, όπως η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς.

Ο άγραφος κανόνας μιας τέτοιας διαδικασίας ορίζει πως οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν μόνο επί τροπολογίας που υποβάλει η κυβέρνηση και όχι επί τροπολογιών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο σερ Λίντσεϊ, ωστόσο, αποφάσισε να επιτρέψει την ψηφοφορία και επί της τροπολογίας των Εργατικών και μάλιστα κατά προτεραιότητα.

Το Συντηρητικό Κόμμα κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων ότι υπέκυψε στις πιέσεις των Εργατικών και ότι παραβίασε την ουδετερότητά του παρασυρόμενος σε εσωκομματικές ζυμώσεις.

Όπως τονίζουν πολιτικοί σχολιαστές, με την άδεια ψηφοφορίας επί της τροπολογίας των Εργατικών ο σερ Λίντσεϊ απάλλαξε τον ηγέτη του κόμματος Κιρ Στάρμερ από τον κίνδυνο μιας μαζικής ανταρσίας, καθώς είχε απαγορεύσει στους βουλευτές του να στηρίξουν την αρχική πρόταση του SNP.

Σε μία πρωτοφανή κίνηση, ο σερ Λίντσεϊ έκανε στο τέλος της διαδικασίας δήλωση απολογίας από την έδρα του για την αναστάτωση που προκάλεσε η απόφασή του.

Όπως εξήγησε, προέβη στην αμφιλεγόμενη κίνηση αποσκοπώντας στην προστασία βουλευτών όλων των κομμάτων που έχουν θέσει υπόψη του απειλές από πολίτες με αφορμή τη μέχρι τώρα αποφυγή από τα μεγάλα κόμματα της υποστήριξης μιας άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα.

Είπε πως θέλησε να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους βουλευτές να υποστηρίξουν όποια πρόταση επιθυμούν από τη μεγαλύτερη δυνατή γκάμα επιλογών.

Ενώ η κυβέρνηση αποδέχθηκε επί της αρχής τη συγνώμη του προέδρου του σώματος, ο ηγέτης του SNP Στίβεν Φλιν δεν το έκανε, λέγοντας πως ουσιαστικά η σημερινή «ημέρα της αντιπολίτευσης» παραχωρήθηκε απρεπώς από τον σερ Λίντσεϊ στους Εργατικούς. Ο κ. Φλιν αμφισβήτησε μάλιστα ευθέως το κατά πόσο ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων μπορεί να παραμείνει στη θέση του.

Εν τέλει, η τροπολογία των Εργατικών περί εκεχειρίας πέρασε δια βοής, αποτέλεσμα ωστόσο που αμφισβήτησαν έντονα βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος που είπαν ότι απουσίαζαν από την αίθουσα.

Από την άλλη, ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών υποστήριξαν ότι με την έγκριση της τροπολογίας του κόμματός τους, έστω χωρίς ψηφοφορία, η κυβέρνηση απώλεσε τον έλεγχο της εξωτερικής της πολιτικής, ζήτημα που άπτεται της δεδηλωμένης και θα έπρεπε να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές.



