Νέος πρεσβευτής της Τουρκίας στις ΗΠΑ ο Σεντάτ Ονάλ

Ο νυν μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Σεντάτ Ονάλ, αναλαμβάνει καθήκοντα πρεσβευτή της χώρας του στην Ουάσιγκτον.

Στη θέση του ως επικεφαλής στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ διορίζεται ο νυν υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Γιλντίζ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο 61χρονος νέος πρεσβευτής της Τουρκίας στις ΗΠΑ υπηρετεί ως διπλωμάτης στο τουρκικό ΥΠΕΞ από το 1989 και εργάστηκε σε πολλές χώρες όπως στο Κουβέιτ, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, την Αυστρία και την Ιορδανία. Είχε αναλάβει καθήκοντα μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη πέρυσι τον Φεβρουάριο.

H θέση του πρεσβευτή της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον χήρευε από τις 12 Ιανουαρίου, όταν αφυπηρέτησε ο Χασάν Μουράτ Μερτζάν. Επισήμως ο λόγος ήταν η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Ο Χασάν Μουράτ Μερτζάν δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας, αλλά διορίστηκε με πολιτική απόφαση. Είναι μηχανικός, πολιτικός και ιδρυτικό μέλος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Πριν από την Ουάσινγκτον είχε υπηρετήσει ως πρέσβης στο Τόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.