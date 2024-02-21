Στο Σουδάν, μια χώρα «στο χείλος της κατάρρευσης» έπειτα από 10 μήνες πολέμου, μόλις το 5% των 48 εκατομμυρίων κατοίκων του έχει τη δυνατότητα να τρώει ένα πλήρες γεύμα την ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα ο Έντι Ρόου, ο διευθυντής του τοπικού παρατήματος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (PAM).

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου μεταξύ του επικεφαλής του στρατού, στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και του πρώην αναπληρωτή του, στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, του αρχηγού των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (FSR), είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι και να εκτοπιστούν τουλάχιστον έξι εκατομμύρια – εκτός των τριών εκατομμυρίων που είχαν εκτοπιστεί σε προηγούμενες συγκρούσεις, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αυτές οι μετακινήσεις πληθυσμών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η καλλιεργητική περίοδος διακόπηκε ή δεν ξεκίνησε ποτέ, αλλά και με την καμένη γη που άφησαν πίσω τους οι εμπόλεμοι, οδηγούν στον λιμό τη χώρα, μια από τις φτωχότερες του κόσμου. «Είναι ένα θανατηφόρο μίγμα (…) που μπορεί να βυθίσει εκατομμύρια ανθρώπους σε ανθρωπιστική καταστροφή», προειδοποίησε ο Ρόου μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Σε όλο το Σουδάν, 18 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και μετά βίας μπορούν να στηριχθούν από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν εμπόδια στις μετακινήσεις τους και, επιπλέον, δεν διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση. «Περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι είναι στο χείλος της καταστροφής», στο τελευταίο στάδιο πριν από τον λιμό», τόνισε ο Ρόου.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Ντάνφορντ, τον περιφερειακό διευθυντή του PAM, είναι αδύνατον να συλλεχθούν στοιχεία για να επιβεβαιωθεί αν η χώρα βρίσκεται ήδη στο κατώφλι του λιμού. Καθώς σε μεγάλο μέρος της χώρας δεν υπάρχει πρόσβαση, το PAM μπορεί να φροντίζει μόνο το 10% των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Τον Δεκέμβριο, όταν ο πόλεμος έφτασε στην Πολιτεία Αλ Τζαζίρα, στα νότια του Χαρτούμ, η χώρα έχασε τον σιτοβολώνα της. «Χιλιάδες μικρές καλλιέργειες αλλά και μεγάλα αγροκτήματα εγκαταλείφθηκαν», είπε ο Ρόου.

