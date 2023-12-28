Περίπου 5.600 Βενεζουελάνοι στρατιώτες συμμετέχουν σε στρατιωτικά «αμυντικά» γυμνάσια, τα οποία διέταξε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο «σε απάντηση για την πρόκληση και την απειλή του Ηνωμένου Βασιλείου», που έστειλε στην περιοχή της Γουιάνας ένα πολεμικό πλοίο, εν μέσω της κρίσης για τη διαφιλονικούμενη περιοχή Εσεκίμπο.

«Διατάσσω την ενεργοποίηση μιας κοινής άσκησης όλων των μπολιβαριανών (βενεζουελάνικων) Ενόπλων Δυνάμεων στην ανατολική Καραϊβική, στα παράλια του Ατλαντικού, μια κοινή δράση αμυντικού χαρακτήρα, σε απάντηση για την πρόκληση και την απειλή του Ηνωμένου Βασιλείου για την ειρήνη και την εθνική μας κυριαρχία» ανακοίνωσε ο Μαδούρο από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έδειξε πλάνα από πολεμικά σκάφη και μαχητικά αεροπλάνα να περιπολούν στη ζώνη αυτή.

Η βρετανική ακταιωρός HMS Trent θα φτάσει στη Γουιάνα αύριο Παρασκευή και θα συμμετάσχει σε ναυτικές ασκήσεις στα χωρικά ύδατα αυτής της χώρας επί «τουλάχιστον μία εβδομάδα». Δεν προβλέπεται να δέσει στο λιμάνι της Τζορτζτάουν, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών της Γουιάνας.

Η HMS Trent συνήθως περιπολεί στη Μεσόγειο, όμως στις αρχές Δεκεμβρίου κατευθύνθηκε στην Καραϊβική για μια επιχείρηση καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.

Στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «απορρίπτει κατηγορηματικά την άφιξη» αυτού του πολεμικού πλοίου, την οποία θεωρεί «εχθρική ενέργεια». «Η παρουσία αυτού του στρατιωτικού σκάφους είναι πολύ σοβαρό θέμα» και για αυτό «η Βενεζουέλα προτρέπει τις αρχές της Γουιάνας να λάβουν αμέσως μέτρα για την αποχώρηση του HMS Trent και να μην συνεχίσουν να εμπλέκουν στρατιωτικές δυνάμεις στην εδαφική διαφορά» μεταξύ των δύο χωρών.

Η ένταση κορυφώθηκε αφού τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση της Γουιάνας ανακοίνωσε ότι ξεκινά η υποβολή προσφορών για την εκμετάλλευση ενός τεράστιου κοιτάσματος πετρελαίου που έχει βρεθεί στο Εσεκίμπο. Αντιδρώντας, η Βενεζουέλα οργάνωσε δημοψήφισμα στις 3 Δεκεμβρίου για την προσάρτηση της περιοχής αυτής, έκτασης 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, την οποία θεωρεί δική της. Περίπου 125.000 άνθρωποι, δηλαδή το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Γουιάνας, ζουν στο αραιοκατοικημένο Εσεκίμπο, που καλύπτει τα 2/3 της έκτασης της χώρας.

Η Βενεζουέλα υποστηρίζει ότι το φυσικό σύνορο θα πρέπει να είναι ο ποταμός Εσεκίμπο, όπως ήταν το 1777, την εποχή της ισπανικής αποικιοκρατίας. Η Γουιάνα λέει ότι τα σύνορα, που χαράχτηκαν την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, επικυρώθηκαν από διαιτητικό δικαστήριο του Παρισιού το 1899.

Οι πρόεδροι της Γουιάνας Ιρφάαν Άλι και της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συναντήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου με σκοπό να αποκλιμακώσουν την ένταση, ωστόσο δεν έλυσαν τις διαφορές τους καθώς και οι δύο επιμένουν στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Μαδούρο, στην πρώτη φάση των στρατιωτικών ασκήσεων θα συμμετάσχουν 5.682 στρατιώτες, με μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Sukhoi να εκτελούν πτήσεις στην περιοχή.

Η Βρετανία, η πρώην αποικιοκρατική δύναμη στη Γουιάνα, είχε ήδη εκφράσει την υποστήριξή της στη χώρα στέλνοντας στην Τζορτζτάουν τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Αμερικής, Ντέιβιντ Ράτλεϊ.

