Δικαστήριο στην Αλβανία διέταξε σήμερα να τεθεί υπό κράτηση κατ' οίκον ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα έπειτα από κατηγορίες σε βάρος του για διαφθορά κατά την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία. Εισαγγελείς κατηγορούν τον 79χρονο Μπερίσα ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του όταν ήταν πρωθυπουργός από το 2005 ως το 2009 για να ευνοήσει το σύζυγο της κόρης του κατά την ιδιωτικοποίηση κρατικής γης. Ο Μπερίσα αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Μπερίσα ηγείται του Δημοκρατικού Κόμματος, του μεγαλύτερου της αλβανικής αντιπολίτευσης.

«Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας αλλάζοντας ένα προηγούμενο μέτρο και διέταξε τώρα την κατ' οίκον κράτηση (του Μπερίσα) χωρίς τη δυνατότητα να εγκαταλείψει τη χώρα», δήλωσε μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο συνήγορος του Μπερίσα Τζενκ Τζιοκουτάι.

Ο Τζιοκουτάι δήλωσε πως ο Μπερίσα θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ο πρώην πρωθυπουργός αρνείται τους ισχυρισμούς της εισαγγελίας και κατηγορεί τον νυν πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι διεξάγει πολιτική επίθεση για να φιμώσει την αντιπολίτευση.

Η εισαγγελία δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το τελικό κατηγορητήριο.

Ο Μπερίσα διετέλεσε πρόεδρος από το 1992 ως το 1997, μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού σ' αυτή τη φτωχή χώρα των νοτιοδυτικών Βαλκανίων, και πρωθυπουργός από το 2005 ως το 2013.

Το 2021, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο στον Μπερίσα και την οικογένειά του, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τον κατηγορεί πως, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε εμπλακεί σε «πράξεις διαφθοράς» που περιλάμβαναν τη χρήση της εξουσίας του για προσωπικό του όφελος και για τον πλουτισμό συγγενών και πολιτικών συμμάχων του.

Ο Μπερίσα αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

