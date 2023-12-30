Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21.672 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Εκατόν εξήντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 τραυματίσθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή, η οποία ανακοίνωσε επίσης πως από τις 7 Οκτωβρίου έχουν τραυματισθεί 56.165 άνθρωποι.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα μια τετράωρη παύση των εχθροπραξιών σε καταυλισμό στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι στρατιωτικές δραστηριότητες εκεί θα ανασταλούν προσωρινα για ανθρωπιστικούς λόγους, ανακοίνωσε στα αραβικά εκπρόσωπος του στρατού μέσω της πλατφόρμας X. Η παύση αποφασίσθηκε για να μπορέσει ο πληθυσμός να πάρει προμήθειες, έγραψε ο ισραηλινός εκπρόσωπος.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως καλέσει τους κατοίκους της πόλης Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του θυλάκου να αναζητήσουν την ασφάλεια στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Σήμερα ο στρατός όρισε επίσης μια οδό για τους αμάχους για να παρακάμπτουν την οδό που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως για να διαφύγουν από τη Χαν Γιουνίς, για την οποία ο στρατός υποστήριξε πως είναι επικίνδυνη.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει στη Ράφα και διαμένουν σε σκηνές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

