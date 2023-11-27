Σχεδόν 30 σχολεία έκλεισαν στο Βέλγιο λόγω συναγερμού για βόμβα

Πολλά βελγικά σχολεία στις περιφέρειες των Βρυξελλών και του Μπραμπάντ θα παραμείνουν κλειστά σήμερα για τους μαθητές έπειτα από συναγερμό για βόμβα που κηρύχθηκε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ, ανέφερε μέσω της ιστοσελίδας της στο Ίντερνετ η διεύθυνση εκπαίδευσης Βαλονίας-Βρυξελλών.

Τα 27 σχολεία, για τα οποία η αρμόδια αρχή αποφάσισε να κλείσουν «σε αυστηρή συμμόρφωση με την αρχή της προφύλαξης», επιθεωρούνται από την αστυνομία και περαιτέρω ενημέρωση αναμένεται στη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.