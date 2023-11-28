Λογαριασμός
Κατάρ: 20 όμηροι θα απελευθερωθούν κατά τη διήμερη παράταση της εκεχειρίας

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε ότι ο αριθμός των ομήρων αφορά στις 48 ώρες της εκεχειρίας

Όμηροι

Στη διάρκεια της διήμερης παράτασης της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα Ισραήλ και Χαμάς, άλλοι 20 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν από την ένοπλη ομάδα εντός των επόμενων 48 ωρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Ο Ανσάρι, στη σημερινή του εβδομαδιαία ενημέρωση, είπε ότι οι τέσσερις πρώτες ημέρες της εκεχειρίας «χρησιμοποιήθηκαν για να αυξηθεί ο αριθμός των ομήρων που αναγνωρίζει η Χαμάς».
 

