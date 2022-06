Στους πέντε οι νεκροί από τον εκτροχιασμό τρένου στην Βαυαρία

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν ακόμη ένα πτώμα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βαυαρία που συνέβη χθες Παρασκευή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ακόμη 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον εκτροχιασμό του τρένου, ανέφερε η τοπική αστυνομία, με ορισμένους να έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, γερανοί κατάφεραν σήμερα να ανυψώσουν τουλάχιστον μια αμαξοστοιχία του τρένου.

Πολλοί πολιτικοί επισκέφτηκαν το σημείο του δυστυχήματος και εξέφρασαν το σοκ τους.

Αξιωματούχοι εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην ορεινή περιοχή βόρεια του Γκάρμις-Παρτενκίρχεν της Βαυαρίας.

.

Train crash in Bavaria...



A train derailed between Garmisch-Partenkirchen and Munich today at noon.

At least 4 dead and 80 injured . . .



(pics: Josef Hornsteiner)



😔 pic.twitter.com/wkF2LNB8kf