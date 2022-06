Δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων στην Σλοβακία- Δείτε εικόνες

Πολλές δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια σύγκρουση τρένων μεταξύ μιας αξαμοστοιχίας και ενός επιβατικού σιδηροδρομικού τρένου χθες Παρασκευή στη Σλοβακία, ανέφερε η τοπική αστυνομία.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή Βρούκτυ-Βαρίν στην περιοχή Ζίλινα, περίπου 220 χιλιόμετρα βόρεια της Μπρατισλάβα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας της Ζίλινα, Γκαμπριέλα Κρεμενόβα.

"Οι διασώστες περιέθαλψαν 74 άτομα. Οι 34 από αυτούς, μεταξύ των οποίων τέσσερις σοβαρά τραυματίες, νοσηλεύονται", δήλωσε η Κρεμενόβα. Οι υλικές ζημιές υπολογίζονται στα δύο εκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε.

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβη και μια μονάδα μετατραυματικής ψυχολογικής υποστήριξης.

Μια έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος ξεκίνησαν και απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κίνδυνο της ζωής άλλων, ανέφερε η σλοβακική αστυνομία στη σελίδα της στο Facebook.

