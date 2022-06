Γερμανία: Tουλάχιστον 3 νεκροί και πάνω από 60 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου στη Βαυαρία - Βίντεο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, και πάνω από 60 τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, κατά τον εκτροχιασμό τρένου στην νότια Γερμανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, που επικαλείται αξιωματούχο της τοπικής αστυνομίας.

Το τρένο εκτροχιάσθηκε βόρεια του χειμερινού θερέτρου Γκάρμις-Παρτενκίρχεν στην Βαυαρία και πολλά βαγόνια έχουν ανατραπεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τρένο επέβαιναν και αρκετοί μαθητές.

Στην επιχείρηση αεροδιακομιδής των τραυματιών συμμετέχουν δυνάμεις του γερμανικού στρατού και τρία αυστριακά ελικόπτερα.

Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του δυστυχήματος.

Streckensperrung zwischen #Garmisch-Partenkirchen und #Oberau. Züge aus Richtung #München Hbf wenden vorzeitig in #Oberau. Aus Richtung #Mittenwald / #ReutteinTirol wenden die Züge vorzeitig in #Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr in Planung. #bahn https://t.co/xUGvQihgzM