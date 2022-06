Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου στη Βαυαρία- Δείτε βίντεο και εικόνες

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν - πολλοί εκ των οποίων σοβαρά - σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Γκάρμις-Παρτενκίρχεν της Βαυαρίας.

περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση σωστικών συνεργείων και πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι.

#BREAKING : Three people confirmed dead, multiple others injured following train derailment in Garmisch-Partenkirchen, police in Germany's Upper Bavaria say pic.twitter.com/f5PmDuQ499

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, τρεις νεκροί βρίσκονται κάτω από το βαγόνι που εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε, ενώ, όπως είπε, αν το βαγόνι δεν ανυψωθεί, δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι εγκλωβισμένοι.

Ένα τέταρτο άτομο εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται 60 άτομα, τα 16 με σοβαρά τραύματα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά το μεσημέρι στο περιφερειακό τρένο που κατευθυνόταν προς το Μόναχο. Λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και της τελευταίας ημέρας στο σχολείο, στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 140 άτομα, ήταν και πολλοί μαθητές.

Μεταξύ των τραυματιών είναι άτομα «όλων των ηλικιακών ομάδων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος σημείωσε ότι τα αίτια του εκτροχιασμού είναι για την ώρα άγνωστα, αλλά διευκρίνισε ότι δεν εμπλέκεται άλλο τρένο ή όχημα.

Train crash in Bavaria...



A train derailed between Garmisch-Partenkirchen and Munich today at noon.

At least 4 dead and 80 injured . . .



(pics: Josef Hornsteiner)



😔 pic.twitter.com/wkF2LNB8kf