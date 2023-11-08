Σημαντικό "άνοιγμα" πραγματοποίησε ο πάπας Φραγκίσκος, στα διεμφυλικά άτομα και υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών, εγκρίνοντας απόφαση του «υπουργείου» του Βατικανού, αρμόδιου για την ορθότητα της πίστεως.

Στο εξής, βάσει της απόφασης αυτής, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, «τα διεμφυλικά άτομα θα μπορούν να είναι νονοί σε βαπτίσεις, κουμπάροι σε θρησκευτικούς γάμους, και θα μπορούν να βαπτίζονται». Παράλληλα, ορίζεται ότι «μπορούν να βαπτίζονται τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών», τα οποία έχουν υιοθετηθεί ή έχουν αποκτηθεί με παρένθετη μητέρα.

Η εφημερίδα της Ρώμης, με αναφορά σε δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας La Croix, προσθέτει ότι πρόκειται για οδηγίες οι οποίες θα ισχύουν για όλη τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και περιέχονται σε απάντηση προς ερώτημα που απηύθυνε καθολικός επίσκοπος από την Βραζιλία.

Πιο αναλυτικά, η Καθολική Εκκλησία, μέσω του «υπουργείου» για την ορθότητα της πίστεως, υπογραμμίζει ότι «υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει δεκτό να είναι νονοί διεμφυλικά άτομα και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε ορμονοθεραπεία ή σε χειρουργική επέμβαση για επανακαθορισμό φύλου».

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προσθέτει πάντως ότι «δεν πρόκειται για δικαίωμα» και ότι «η ποιμαντική σωφροσύνη επιβάλει να μην επιτρέπεται σε περίπτωση που μπορεί να υφίσταται κίνδυνος σκανδάλου, αθέμιτης νομιμοποίησης ή αποπροσανατολισμού σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής κοινότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

