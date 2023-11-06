Ο παπάς Φραγκίσκος είχε προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση με μια αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ραβίνων. Ωστυόσο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δήλωσε ότι «δεν είναι καλά και για τον λόγο αυτό προτιμά να μην διαβάσει την ομιλία του, αλλά να δώσει το κείμενο στους επισκέπτες του».

Ο πάπας Φραγκίσκος προς το παρόν δεν έχει ακυρώσει τις υπόλοιπες σημερινές συναντήσεις του και αναμένεται να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ίωση. Ως γνωστόν, ο πάπας υποφέρει από χρόνια γοναλγία και έχει υποβληθεί σε επέμβαση στο έντερο. Η φωνή του σήμερα έμοιαζε εμφανώς κουρασμένη.

Στην γραπτή ομιλία του, ο ποντίφικας απευθύνει έκκληση στον Κύριο «να βοηθήσει τους πιστούς να προωθήσουν τον διάλογο» και να μην ενδώσουν «στον πειρασμό της εκδίκησης και στην παραφροσύνη του μίσους του πολέμου».

Πηγή: skai.gr

