Το πέρασμα της Ράφα έκλεισε - Πάνω από 80 φορτηγά με βοήθεια στη Γάζα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Γάζα έκλεισε σήμερα λόγω μιας απροσδιόριστης "συνθήκης ασφαλείας", δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Βεντάντ Πατέλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι το πέρασμα, το οποίο ελέγχει η Αίγυπτος, θα ανοίγει εκ νέου σε "τακτά διαστήματα" ώστε να καταστεί δυνατή η είσοδος της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και οι ξένοι πολίτες να μπορούν να συνεχίσουν την αναχώρησή τους, δήλωσε ο Πατέλ κατά την τακτική ενημέρωση του Τύπου.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 80 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες και σχεδόν 500 με 600 Αμερικανοί μένουν ακόμη να βγουν από τον παλαιστινιακό θύλακα.

"Ξέρουμε ότι βγάλαμε έξω σχεδόν 400 έως τώρα, που μας αφήνει έναν πληθυσμό περίπου πέντε έως 600 ατόμων αν υπολογίσουμε τα μέλη των οικογενειών εκεί μέσα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι προχωρούσαν σήμερα σε πομπή από τη βόρεια Γάζα αναζητώντας καταφύγιο από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις σφοδρές χερσαίες μάχες που μαίνονται μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των μαχητών της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να βλέπει μια ανησυχητική απειλή για τις εβραϊκές κοινότητες στις ΗΠΑ και δηλώνει ότι η στοχοθέτηση Εβραίων είναι απαράδεκτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

