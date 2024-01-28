Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στην Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας που επιχείρησε να μπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με μαχαίρι

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το μαχαίρι χάρη στα μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων

Βατικανό

Ένας Ιταλός, πενήντα ενός ετών, συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου βρίσκονταν χιλιάδες πιστοί, φέροντας μαχαίρι στην τσέπη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το μαχαίρι χάρη στα μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, λίγο πριν από την καθιερωμένη ευλογία του πάπα Φραγκίσκου στους πιστούς. Στην προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ο άνδρας, ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε στο πόδι.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για τρομοκράτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρώμη μαχαίρι άνδρας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark