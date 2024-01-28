Συναγερμός στην Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας που επιχείρησε να μπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με μαχαίρι

Ένας Ιταλός, πενήντα ενός ετών, συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου βρίσκονταν χιλιάδες πιστοί, φέροντας μαχαίρι στην τσέπη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το μαχαίρι χάρη στα μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, λίγο πριν από την καθιερωμένη ευλογία του πάπα Φραγκίσκου στους πιστούς. Στην προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ο άνδρας, ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε στο πόδι.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για τρομοκράτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.