Επαφές στο Παρίσι για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων

Επαφές ανάμεσα στον αρχηγό της CIA Ουίλιαμ Μπερνς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Αιγύπτου, του Κατάρ και του Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Παρίσι με θέμα συζήτησης συμφωνία ανακωχής στην Γάζα, σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές.

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων χωρών είχαν επίσης επαφές και με τις γαλλικές αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές με στόχο να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες επί συμφωνίας που περιλαμβάνει την εφαρμογή ανακωχής και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στην Γάζα.

Οι συσκέψεις διεξάγονται σε διάφορα σχήματα. Ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται σήμερα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν συζήτησε την περασμένη εβδομάδα με το εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπεν Χάμαντ αλ-Θάνι «τις τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ και την Γάζα, ανάμεσά τους και τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς», ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος διευκρινίζοντας ότι δεν αναμένεται καμία ανακοίνωση σύντομα.

Σύμφωνα με τους New York Times, κατά τις συνομιλίες του Παρισιού συζητείται το ενδεχόμενο ανακωχής 30 ημερών που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των γυναικών, των ηλικιωμένων και των τραυματιών.

Κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πλευρές θα διαπραγματευθούν τις λεπτομέρειες μίας δεύτερης φάσης που θα διαρκέσει επίσης 30 ημέρες και θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ανδρών και των στρατιωτών.

Οι όροι της συμφωνίας θα περιλαμβάνουν επίσης την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με τους New York Times.

Πηγή: skai.gr

