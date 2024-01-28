NYT: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα

Πρόοδο αναφέρει η πλευρά των ΗΠΑ ότι έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στον πόλεμο της Γάζας.

Οι διαπραγματευτές έχουν συντάξει γραπτό προσχέδιο συμφωνίας που συγχωνεύει τις προτάσεις του Ισραήλ και της Χαμάς των τελευταίων 10 ημερών σε ένα βασικό πλαίσιο που θα αποτελέσει αντικείμενο συνομιλιών στο Παρίσι την Κυριακή.

Αν και υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφωνίες που πρέπει να διευθετηθούν, οι διαπραγματευτές είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η τελική συμφωνία είναι εφικτή, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους New York Times, η κατάπαυση του πυρός θα έχει διάρκεια δύο μηνών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων από 100 ομήρων που αιχμαλωτίστηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη επισφραγιστεί ενώ η υλοποίησή της θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Σε πρώτη φάση, οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν για να επιτρέψουν την απελευθέρωση των υπόλοιπων γυναικών, ηλικιωμένων και τραυματιών ομήρων.

Το Ισραήλ και η Χαμάς στη συνέχεια θα επεξεργαστούν λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 ημερών της παύσης για μια δεύτερη φάση κατά την οποία Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες θα απελευθερωθούν. Η συμφωνία καλεί επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αν και η προτεινόμενη συμφωνία δεν θα τερματίσει τον πόλεμο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για μια βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης.

Οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά το Σάββατο ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς μια συμφωνία εκεχειρίας .



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.