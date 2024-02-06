Βασιλιάς Κάρολος: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο

Σαν βόμβα έπεσε στην Βρετανία η χθεσινή ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ πως ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώσθηκε με καρκίνο. Η διάγνωση έγινε κατά την θεραπεία του μετά την πρόσφατη επέμβαση που πραγματοποίησε για διόγκωση προστάτη. Ο Βασιλιάς έχει ξεκινήσει ήδη θεραπεία για τον καρκίνο και του έχει συσταθεί να αναβάλει προς το παρόν τα δημόσια καθήκοντα.

Τί γνωρίζουμε ωστόσο μέχρι τώρα για την υγεία του, σύμφωνα με το BBC.

Τι είδους καρκίνο έχει ο Βασιλιάς;

Το Παλάτι δεν έχει αποκαλύψει τι είδους καρκίνο έχει ο βασιλιάς ή τι είδους θεραπεία λαμβάνει. Ανέφερε μόνο ότι ξεκίνησε ένα «πρόγραμμα τακτικών θεραπειών» τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωσή του το Παλάτι ανέφερε χαρακτηριστικα: «Δεν κοινοποιούνται περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, εκτός από την επιβεβαίωση ότι η Αυτού Μεγαλειότητα δεν έχει καρκίνο του προστάτη».

Συνδέεται με τη θεραπεία του για την υπεροπλασία του προστάτη;

Ο Βασιλιάς, ο οποίος είναι 75 ετών, υποβλήθηκε πρόσφατα σε θεραπεία για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Πέρασε τρεις νύχτες στο ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic, αφού υποβλήθηκε σε «διορθωτική διαδικασία».

Μετά τη θεραπεία, το Παλάτι είπε ότι ο Βασιλιάς θα αναβάλει τις δημόσιες υποχρεώσεις του «ώστε να περάσει μια περίοδο ιδιωτικής ανάρρωσης». Ένα «ξεχωριστό θέμα ανησυχίας» εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του και στη συνέχεια διαγνώστηκε ως μια μορφή καρκίνου.

Τώρα θα λάβει θεραπεία για τη δεύτερη αυτή πάθηση, ως εξωτερικός ασθενής.

