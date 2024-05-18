Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τυνησία: Αγνοούνται 23 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος με κατεύθυνση την Ιταλία

Η εθνική φρουρά είπε ότι είχε αναπτύξει πλωτές μονάδες και ενημέρωσε το ναυτικό για να βοηθήσει στην αναζήτηση των αγνοουμένων

Μετανάστες

Περίπου 23 μετανάστες αγνοούνται που επέβαιναν σε πλοιάριο που απέπλευσε από την Τυνησία για την Ιταλία, ανακοίνωσε η εθνική φρουρά της χώρας το Σάββατο.

Η Τυνησία αποτελεί πλέον κύριο σημείο εκκίνησης για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη φτώχεια και τις συγκρούσεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

Η εθνική φρουρά είπε ότι είχε αναπτύξει πλωτές μονάδες και ενημέρωσε το ναυτικό για να βοηθήσει στην αναζήτηση των αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τυνησία Μετανάστες Αγνοούμενοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark