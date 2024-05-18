Περίπου 23 μετανάστες αγνοούνται που επέβαιναν σε πλοιάριο που απέπλευσε από την Τυνησία για την Ιταλία, ανακοίνωσε η εθνική φρουρά της χώρας το Σάββατο.

Η Τυνησία αποτελεί πλέον κύριο σημείο εκκίνησης για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη φτώχεια και τις συγκρούσεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

Η εθνική φρουρά είπε ότι είχε αναπτύξει πλωτές μονάδες και ενημέρωσε το ναυτικό για να βοηθήσει στην αναζήτηση των αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

