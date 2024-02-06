Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το «σαρδάμ» του Αμερικανού προέδρου κατά διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του την Κυριακή στο Λας Βέγκας, όπου μπέρδεψε τον Εμανουέλ Μακρόν με τον Φρανσουά Μιτεράν.
Ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν περιέγραφε μία συνάντηση που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο στην G7 το 2021.
«Αμέσως μετά την εκλογή μου πήγα σε μια σύνοδο της G7. Κάθισα και είπα: "Η Αμερική επέστρεψε!" Και ο Μιτεράν από τη Γερμανία – εννοώ από τη Γαλλία - με κοίταξε και λέει (παύση): τι, πώς, για πόσο καιρό επέστρεψε;».
Biden tells crowd he recently met with Mitterrand, former French president who died in 1996.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2024
"Right after I was elected I went to a G7 meeting. I sat down and said, 'America is back!' and Mitterand from Germany -- I mean France, looked at me and said, 'how long you back for?'" pic.twitter.com/X7hJH8SHk9
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διόρθωσε τη χώρα αλλά όχι το όνομα του προέδρου αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μπερδεύει τον Εμανουέλ Μακρόν με τον Μιτεράν. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2022.
