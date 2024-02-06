Λογαριασμός
Δύσκολα τα γαλλικά… Ο Μπάιντεν μπέρδεψε τον Μακρόν με τον Μιτεράν (βίντεο)

Άλλη μία γκάφα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ 

Τζο Μπάιντεν (Joe Biden)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το «σαρδάμ» του Αμερικανού προέδρου  κατά διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του την Κυριακή στο Λας Βέγκας, όπου μπέρδεψε τον Εμανουέλ Μακρόν με τον Φρανσουά Μιτεράν. 

Ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν περιέγραφε μία συνάντηση που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο στην G7 το 2021. 

«Αμέσως μετά την εκλογή μου πήγα σε μια σύνοδο της G7. Κάθισα και είπα: "Η Αμερική επέστρεψε!" Και ο Μιτεράν από τη Γερμανία – εννοώ από τη Γαλλία -  με κοίταξε και λέει (παύση): τι, πώς, για πόσο καιρό επέστρεψε;». 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διόρθωσε τη χώρα αλλά όχι το όνομα του προέδρου αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μπερδεύει τον Εμανουέλ Μακρόν με τον Μιτεράν. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2022.
 

