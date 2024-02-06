Ντιμπέιτ με τον πρόεδρο της Αμερικής Τζο Μπάιντεν θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ όπως ο ίδιος δήλωσε τη Δευτέρα. «Θα ήθελα να τον καλέσως αμέσως, σε συζητήσεις», είπε ο Τραμπ στο «The Dan Bongino Show».

«Θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα γιατί πρέπει να συζητήσουμε», είπε ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είναι το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Θα πρέπει να συζητήσουμε για το καλό της χώρας» τόνισε.

Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν δεν φαίνεται διατεθειμένος για τη διεξαγωγή ενός ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Λοιπόν, αν ήμουν στη θέση του, θα ήθελα να συζητήσω κι εγώ μαζί μου», είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στο Λας Βέγκας όταν ρωτήθηκε για την πρόκληση του Τραμπ. «Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Από τις συγκεκριμένες συζητήσεις γίνεται κατανοητό ότι τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Τζο Μπάιντεν θα είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές παρόλο που η προκριματική περίοδος είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

