Σλοβακικό δικαστήριο αποφάσισε το Σάββατο ότι ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο θα τεθεί υπό κράτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Σλοβακίας διέταξε την κράτηση του υπόπτου, αφού οι εισαγγελείς έκριναν ότι ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να διαφύγει ή να διαπράξει άλλα εγκλήματα εάν αφεθεί ελεύθερος, δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου. Ο ύποπτος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της διαταγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο έφτασε σήμερα στο ποινικό δικαστήριο του Πέζινοκ, βορειοανατολικά της Μπρατισλάβα.

Ο άνδρας, ο οποίος κατονομάστηκε από τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ως ο 71χρονος ποιητής Γιουράι Σίντουλα, πυροβόλησε πέντε φορές την Τετάρτη τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, ο οποίος επλήγη τις τέσσερις.

Σοβαρή, αλλά σταθερή πλέον η κατάσταση της υγείας του Φίτσο

Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Υγείας της Σλοβακίας δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο κρίνεται πλέον σταθερή.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Κάλινακ ανέφερε ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Φίτσο, όσο είναι δυνατόν δεδομένης της κατάστασής του, μετά την απόπειρα δολοφονίας του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα είναι ακόμη απίθανη.

Είμαστε κοντά σε μια θετική πρόγνωση, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Κάλινακ είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει ανάγκη να μεταβιβαστούν τα επίσημα καθήκοντα του Φίτσο.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υποβλήθηκε σε δίωρη χειρουργική επέμβαση χθες, Παρασκευή, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανάρρωσή του. Η επίθεση προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη και ανησυχίες σχετικά με την πολιτική κατάσταση πόλωσης που επικρατεί στη χώρα των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

