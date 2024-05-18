Εναγκαλισμός Ισραηλινού και ενός Παλαιστίνιου νέου ενώπιον του ποντίφικα

Ο πάπας Φραγκίσκος έλαβε και πάλι ξεκάθαρη θέση υπέρ της ειρήνης, συμμετέχοντας στην ημερίδα «Αρένα της Ειρήνης», η οποία οργανώνεται σήμερα στην Αρένα της Βερόνας.

Λίγο μετά την άφιξη του Φραγκίσκου, ένας Ισραηλινός νέος, ο Μαόζ Ινόν, ο οποίος έχασε τους γονείς του κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, και ο Παλαιστίνιος Αζίζ Σαράχ, ο αδελφός του οποίου δολοφονήθηκε σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού, αγκαλιάστηκαν μπροστά στον ποντίφικα.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, οι δυο νέοι κατάφεραν να γίνουν φίλοι και συνεργάτες.

«Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο», είπε ο πάπας, ενώ οι δέκα χιλιάδες συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό.

«Απαγορεύεται να αυταπατώμαστε, απαγορεύεται να το βάλουμε κάτω. Αν όλα φαίνεται να συνηγορούν υπέρ του πολέμου, οι ατομικές επιλογές ειρήνης παραμένουν εφικτές και απαραίτητες» τόνισε ο καθολικός ιερέας, πατέρας Λουίτζι Τσότι, στην παρέμβασή του την ώρα που ο πάπας Φραγκίσκος έφτανε στην Αρένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

