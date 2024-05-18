«Ο πατριωτισμός της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν απολύτως σωστός και τεκμηριωμένος», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «καπηλεύτηκε το ζήτημα, το μήνυμά της είναι μπερδεμένο, με πολλές κωλοτούμπες, και τώρα πληρώνει την κωλυσιεργία της».

Στη διάρκεια της περιοδείας του στο Κιλκίς ο κ. Κασσελάκης υπενθύμισε ότι από αυτή την πόλη, πριν ένα χρόνο, είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο μήνυμα για τον πατριωτισμό της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Πριν από ένα χρόνο, εδώ από το Κιλκίς, είχα βγάλει ένα βίντεο μήνυμα σχετικά με τον πατριωτισμό της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έναν πατριωτισμό, ο οποίος τώρα φαίνεται ξεκάθαρα στη χώρα μας ότι ήταν απολύτως σωστός και τεκμηριωμένος, από τη στιγμή που η ΝΔ έχει ένα μπερδεμένο μήνυμα με πολλές κωλοτούμπες και απλά κρίμα που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι καπηλεύτηκε αυτό το ζήτημα και τώρα πληρώνει την κωλυσιεργία της», τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

Όταν ένας Κρητικός που ζει στο Κιλκίς του είπε τη μαντινάδα «εμείς πίνουμε τσιπουράκι κι εσύ μεγάλε αρχηγέ ρίξε τον Μητσοτάκη», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ του απάντησε: «Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να κυβερνήσουμε καλύτερα».

Ο κ. Κασσελάκης περπάτησε στο κέντρο του Κιλκίς, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Πέτρο Παππά και υποψήφιους ευρωβουλευτές. Μπήκε σε καταστήματα, συνομίλησε με πολίτες και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Στη διάρκεια της διαδρομής τον συνάντησε ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Κιλκίς, Πασχάλης Μασούρας, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα του νοσοκομείου λέγοντας ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι παλιές, του 1938 και του 1952, δεν υπάρχει ΜΕΘ, ο αξονικός τομογράφος συχνά είναι χαλασμένος, κλινικές υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ έθεσε και το αίτημα για ανέγερση νέου νοσοκομείου.

Συνδικαλιστές από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων των ενημέρωσαν για τα δικά τους ζητήματα, το ίδιο και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς και ο Νίκος Κωνσταντινίδης του πρόσφερε ένα βιβλίο, που έχει γράψει ο ίδιος, για τον ελληνισμό του Καυκάσου.

Καθώς περπατούσε στον κεντρικό δρόμο του Κιλκίς ο κ. Κασσελάκης είδε τα γραφεία της ΝΔ που βρίσκονται στο ισόγειο και μπήκε μέσα.

Εκεί συνάντησε τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ, Μηνά Παπαδόπουλο, και άλλα στελέχη, ευχήθηκε καλό αγώνα σε όλους και σε ένα διαφημιστικό καπελάκι έγραψε "Ομόνοια στην Ελλάδα" κι έβαλε την υπογραφή του και την ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.