Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', o Βρετανός μονάρχης αλλά και αρχηγός του κράτους της Αυστραλίας, εξέφρασε σήμερα "αποτροπιασμό" για την "παράλογη" επίθεση με μαχαίρι η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ.

"Η σύζυγός μου (βασίλισσα Καμίλα) και εγώ συγκλονιστήκαμε και νιώσαμε αποτροπιασμό όταν μάθαμε για την τραγική επίθεση με μαχαίρι" που σημειώθηκε στο Σίδνεϊ, ανέφερε ο Κάρολος Γ΄, προσθέτοντας ότι "οι σκέψεις του είναι στις οικογένειες και τους οικείους όσων σκοτώθηκαν βάναυσα σε αυτή την παράλογη επίθεση".

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ. Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος εννέα μηνών, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας και σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, πρόκειται κατά τα φαινόμενα για τον δράστη. Επί του παρόντος οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει την εκδοχή της "τρομοκρατικής" ενέργειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο με τον διαγνώστηκε τον Ιανουάριο, εξήρε επίσης "το θάρρος των πρώτων διασωστών και των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων".

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γιος του Καρόλου Γ' και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, και η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσαν επίσης "συγκλονισμένοι και λυπημένοι" από την επίθεση αυτή, σε μήνυμά τους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

"Οι σκέψεις μας συνοδεύουν όλους αυτούς που επλήγησαν, κυρίως τους οικείους των θυμάτων και τους ηρωικούς διασώστες που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώσουν άλλους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

