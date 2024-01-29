Τραγικά συνεχίζουν να είναι τα νέα απο το Μεξικό, καθώς εκτός από τη ληστεία στο σπίτι της οικογένειας του άσου της ΑΕΚ, Ροδόλφο Πισάρο, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της θείας του και τον τραυματισμό της μητέρα του, έγινε γνωστή και μια δολοφονία μέσα σε γήπεδο!

Συγκεκριμένα, χθες, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, Σέρχιο Αλμπέρτο Χαουρέγκι, ο οποίος αγωνιζόταν στην ερασιτεχνική Αροσέρος ντε Κουάουτλα, δολοφονήθηκε με έξι σφαίρες κατά τη διάρκεια αγώνα στο γήπεδο Σάντα Ινές στην πόλη Κουάουτλα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένας ένοπλος άντρας, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα, εισέβαλε στο γήπεδο και πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα τον 31χρονο, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον πάγκο των αναπλρωματικών, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

