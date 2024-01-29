Σφοδρές μάχες μαίνονταν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς να ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στην Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας και σε άλλους τομείς του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 20 μέλη της οικογένειας Αλ Μουτούι που χτυπήθηκαν από αεροπορικό πλήγμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι στρατιώτες του, υποστηριζόμενοι από άρματα μάχης, «αντιμετώπισαν και σκότωσαν δεκάδες οπλισμένους τρομοκράτες σε μάχες στο κέντρο της Γάζας» όπου βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες όπλων.

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 - σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χάμας με περίπου 1.140 νεκρούς - το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 26.422 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με τον χθεσινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων, η συνάντηση χθες Κυριακή στο Παρίσι μεταξύ Αμερικανών, Αιγυπτίων, Καταριανών και Ισραηλινών αξιωματούχων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμας χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική» , αλλά το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου επεσήμανε ότι «παραμένουν διαφορές» μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 132 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 28 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το σχέδιο συμφωνίας αφορά ανακωχή δύο μηνών και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, με αντάλλαγμα της απελευθέρωση των Παλαιστινίων που κρατούνται στο Ισραήλ.

Από την πλευρά της η Χαμάς - επαναλαμβάνοντας τη θέση της έπειτα από συνάντηση ανάμεσα στο Ισραήλ και διαπραγματευτές από το Κατάρ και την Αίγυπτο - δήλωσε σήμερα πως η απελευθέρωση των ομήρων θα απαιτούσε ένα εγγυημένο τέλος στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και την αποχώρηση όλων των δυνάμεων εισβολής.

«Η επιτυχία της συνάντησης του Παρισιού εξαρτάται από τη συμφωνία της δύναμης κατοχής [του Ισραήλ] να σταματήσει τη γενική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Reuters ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Δεν είναι προσώρας σαφές αν, εφόσον ο όρος αυτός εκπληρωθεί, η Χαμάς θα άφηνε ελεύθερους όλους ή μερικούς από τους 132 ομήρους οι οποίοι σύμφωνα με το Ισραήλ παραμένουν στη Γάζα. Η Χαμάς έχει πει προηγουμένως πως η απελευθέρωση όλων των ομήρων θα απαιτούσε την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των χιλιάδων Παλαιστινίων που κρατούνται για λόγους ασφαλείας στις φυλακές του.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

