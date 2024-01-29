«Απτόητο» το Λονδίνο μετά τη νέα επίθεση των Χούθι σε βρετανικό πλοίο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς δήλωσε την Κυριακή πως η χώρα του παραμένει «απτόητη» στην υπεράσπιση της ασφάλειας της ναυτιλίας, παρά τη νεότερη επίθεση των Χούθι κατά βρετανικού πολεμικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες της Υεμένης επιτέθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με drone κατά του HMS Diamond. Το βρετανικό πλοίο αμύνθηκε επιτυχώς, καταστρέφοντας το drone, με ενεργοποίηση του πυραυλικού συστήματος Sea Viper.

Δεν προκλήθηκε καμία ζημιά και κανένας τραυματισμός στο πλοίο και στο πλήρωμα.

Το Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο έκανε λόγο για «μη ανεκτές και απαράδεκτες» επιθέσεις από τους Χούθι, με τον κ. Σαπς να προσθέτει αργότερα: «Η δέσμευσή μας στην προστασία αθώων ζωών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι απολύτως ακλόνητη».

Πηγή: skai.gr

