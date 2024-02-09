Εβδομαδιαία άνοδος 1,16% για το χρηματιστήριο

Με άνοδο 1,16%, πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων και σε υψηλά 13 ετών έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα, που τελειώνει, κινούμενη σε τροχιά ανόδου για τρίτη συνεχή εβδομάδα, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης κερδίζει 4,47%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει άνοδο 8,34%. Απόδοση που είναι από τις κορυφαίες παγκοσμίως.

Στους ρυθμούς της εισόδου των μετοχών του ΔΑΑ κινήθηκε το Χρηματιστήριο την εβδομάδα αυτή με τη μετοχή να κλείνει με εβδομαδιαία κέρδη 11,83%, στα 9,17 ευρώ (τιμή εισόδου 8,20 ευρώ).

Η δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αποτελεί τη μεγαλύτερη έκδοση των τελευταίων 18 ετών, αυξάνοντας την κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Ενώ το 2024 μπορεί το χρηματιστήριο Αθηνών να μην καταφέρει να φτάσει τις αποδόσεις του 2023, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα επανέρχεται στα ραντάρ των επενδυτών μετά από μια δεκαετία στην… έρημο. Αυτό αναφέρει η NBG Securities, μετά από ένα έτος ισχυρών αποδόσεων, τις οποίες ενίσχυσε το φιλικό προς την αγορά αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου 2023 και η επακόλουθη αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα. Υποθέτοντας ότι δεν σημειωθεί νέο σημαντικό εξωτερικό αρνητικό σοκ, οι ελληνικές μετοχές θα μπορούσαν να επιτύχουν περαιτέρω κέρδη, με τον γενικό δείκτη να ολοκληρώνει τη χρονιά πάνω από το επίπεδο των 1.500 μονάδων. Η συνολική εποικοδομητική προοπτική για το 2024 παραμένει πέραν από την μακροοικονομική αβεβαιότητα και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, με τις εκλογές στις ΗΠΑ στις 24 Νοεμβρίου να μπαίνουν σταδιακά στο παιχνίδι και να προσθέτουν αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Οι κορυφαίες επιλογές της περιλαμβάνουν τις μετοχές της Μυτιληναίος, της Πειραιώς, και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.401,01 μονάδες, έναντι 1385,01 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,16%. Από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 8,34%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,90% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 9,14%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,57%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 6,51%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,19%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 15,40%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 810,944 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 162,189 εκατ. ευρώ, από 125,346 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 3,514 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 96,683 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 8,795 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

