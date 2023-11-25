Ένας Πολωνός υπήκοος είναι μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας.

«Καλωσορίζουμε τις πληροφορίες για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που επέτρεψε την απελευθέρωση της πρώτης ομάδας ομήρων, συμπεριλαμβανομένου ενός Πολωνού πολίτη, και αύξησε τις προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Ταυτόχρονα, η Πολωνία συνεχίζει σταθερά να ζητά από το Ισραήλ να συναινέσει στην ασφαλή αναχώρηση άλλων Πολωνών υπηκόων από τη Λωρίδα της Γάζας», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Ορισμένοι από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες Παρασκευή έχουν διπλή υπηκοότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

